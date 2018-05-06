"شباب مطروح" تزور المستشفى العام لتفقد الأقسام ومتابعة الخدمات

تفقد أعضاء رابطة شباب مطروح، برئاسة سلومة أبو العبيدي، رئيس رابطة شباب محافظة مطروح، مستشفى مطروح العام، وجرى المرور على عدة أقسام منها الاستقبال، والمعامل، والكلى، والباطنة، للوقوف على بعض المشكلات التي يمكن حلها، بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح.

وقال سلومة أبو العبيدي، رئيس رابطة شباب مطروح، خلال زيارته للمستشفى العام، اليوم، بحضور الحاج حمد إبراهيم القناشي وضوقه هارون، رئيس لجنة الصحة بالرابطة إن دورنا هو تقديم مساعدة للمواطنين لدى المسؤولين في قطاع الصحة أو في القطاعات الأخرى كالتعليم، والشؤون الاجتماعية، والتموين، والمحافظة، وغيرها، "فنحن حلقة الوصل بين المواطن والمسئول كخدمات تطوعية لخدمة المجتمع".

وأكد سلومة اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، يدعم الرابطة ويساندها بهدف خدمة المجتمع المحلى.