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الوطن

لميس الحديدي لـ"النواب" منتقدي وزير التعليم: "دا موضوع تافه"

منذ 43 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
لميس الحديدي لـ"النواب" منتقدي وزير التعليم: "دا موضوع تافه"

لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الأزمة التي نشبت اليوم، بين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، قائلة أنه لا داعي للهجوم على رجل يحاول التطوير.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن "شوقي" أمامه الكثير من التحديات ومهمة ثقيلة، مطالبة بدعمه وعدم استفزازه ووضع الضغوط عليه.

وتابعت الإعلامية بقناة "سي بي سي" موجهة حديثها لأعضاء مجلس النواب: "بتهاجموه انه ماعرضش النظام عليكوا في الأول، أنا آسفة هناك العديد من الأذرع في الحكومة مابتعرضش عليكم مشاريع ومابتتكلموش معاهم، بلاش تنتقدوه في موضوع تافه لا داعي لنقاشه".

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