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الوطن

لميس الحديدي: يجب تطوير منظومة النقل لخدمة المواطنين في الأماكن كافة

منذ 42 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
لميس الحديدي: يجب تطوير منظومة النقل لخدمة المواطنين في الأماكن كافة

لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر بحاجة إلى أن تتقدم في بعض المشروعات والخدمات، التي تساهم في مساعدة المواطنين.

وأضافت الحديدي، خلال تقديم برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن في مقدمة هذه الخدمات النقل، مشيرة إلى أن منظومة النقل من أسرع الخدمات التي يجب تقديمها للمواطنين.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بالعديد من الاجتماعات، لتطوير منظومة النقل الجماعي للمصريين وفي كافة الأماكن والمناطق.

وتابعت الحديدي، أن تطوير النقل يستلزم أيضا مواكبة إنشاء مدن جديدة، وإلا لماذا يتم إنشائها؟، ولا يوجد شبكة مواصلات تربط بين هذه المدن؟.

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