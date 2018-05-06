إسماعيل يناقش توصيل الغاز للمنازل وتطبيق "التأمين الصحي" مع الوزراء

أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددا من اللقاءات على هامش انعقاد مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، تضمنت لقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان.

وذكر بيان لمجلس الوزراء، أن اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع وزير البترول والثروة المعدنية، تناول استعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، من بينها الموقف الحالي بالنسبة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن جهود تطوير معمل المصرية للتكرير والذي يعد أحد المشروعات الضخمة والذي من المتوقع أن يتم الإنتهاء منه في الربع الثالث من العام الجاري تمهيدا لدخوله حيز الإنتاج، حيث يقدر إنتاج المعمل بنحو 2.4 مليون طن سولار باستثمارات تقترب من 4 مليارات دولار بمشاركة القطاع الخاص.

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة عدد من الملفات المطروحة، من بينها الآبار الجديدة التي سيتم حفرها، بجانب المشروعات الخاصة بتطوير معمل تكرير أسيوط والذي يعد من المعامل الهامة التي تخدم منطقة الصعيد، حيث يضمن تطويره تأمين إحتياجات محافظات الصعيد.

ووجه رئيس الوزراء علي أهمية إستمرار العمل في مختلف المشروعات الجاري إقامتها حالياً في مجال الطاقة من البترول والغاز الطبيعي، والانتهاء من تنفيذها وفقاً للجداول المتفق عليها بما يضمن توفير الطاقة اللازمة، سواء لتلبية إحتياجات المواطنين في المنازل أو لتوفير مصادر الطاقة اللازمة، للتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والتنموية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتناول لقاء رئيس الوزراء مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، التطرق لعدد من الموضوعات المرتبطة بتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، حيث تم عرض الموقف التنفيذي الحالي لجهود تطوير المستشفيات في محافظة بورسعيد ومدن القناة، فضلاً عن خطة وزارة الصحة فيما يتعلق باستكمال عدد من المشروعات خلال العام الجارى، إلي جانب الإنتهاء من تجهيز بعض المستشفيات تمهيداً لإفتتاحها في المواعيد المتفق عليها.