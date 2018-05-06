محافظ دمياط يمنح رؤساء الوحدات مهلة أسبوع للنهوض بمنظومة النظافة

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط منح مهلة أسبوع واحد فقط لكافة رؤساء الوحدات المحلية للقرى والنواب ورؤساء الأحياء للنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة استغلال سيارات ومعدات النظافة بالطريقة الأمثل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وأكد المحافظ أنه من سيثبت تقصيره في أداء مهام عمله سيتم إقالته فورًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم، مع اللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد ورئيس جهاز الإشراف على النظافة والمرافق، والمهندس محمد كيوان، مدير إدارة المركبات.