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الوطن

عماد الدين أديب: نسبة الإقبال بالانتخابات اللبنانية وصلت إلى 43%

منذ 11 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
عماد الدين أديب: نسبة الإقبال بالانتخابات اللبنانية وصلت إلى 43%

عماد الدين أديب

قال عماد الدين أديب، الكاتب الصحفي والمفكر السياسي، إن الانتخابات البرلمانية اللبنانية عليها عدة ملاحظات، منها أنها الأولى منذ 9 سنوات، كما أنها تعتمد على النظام النسبي.

وأوضح "أديب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن النظام النسبي معقد للغاية وقد يُحدث انقسامات داخلية بكل تيار، مشيرًا إلى أن الغرض منه تقليل الطائفية بالبرلمان.

وعن الإقبال على صناديق الإقتراع، قال "أديب"، إن الشوارع شهدت زحامًا غير مسبوق، ولكن نسبة الإقبال وصلت إلى حوالي 43%، لافتًا إلى أن التوقعات كانت تفوق تلك النسبة بكثير.

وأكد المفكر السياسي، أن كل من دعمهم "حزب الله"، وحزب "الأمل"، فازوا باكتساح، مشيرًا إلى أن النتائج جاءت مخيبة للتيار السني السياسي بلبنان.

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