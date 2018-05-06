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الوطن

مجلس جامعة بني سويف: لم يطرأ أي تغيير على لائحة العلوم التطبيقية

منذ 13 دقيقة
كتب: عمرو رجب
مجلس جامعة بني سويف: لم يطرأ أي تغيير على لائحة العلوم التطبيقية

مجلس جامعة بني سويف

عقد مجلس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعًا طارئًا، في أطار حرص الجامعة على مصلحة الطلاب وعلى ضمان سير وانتظام العملية التعليمية وأعمال الامتحانات والكنترولات.

وأكدت الجامعة في بيان صحفي، أن الاجتماع أكد أن اللائحة الأساسية لكلية العلوم الطبية التطبيقية هي اللائحة المعمول بها حاليًا ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن التوصيف الوظيفي لخرجي كلية العلوم الطبية التطبيقية من اختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ولا شأن للجامعة التي يقتصر دورها على الناحية التعليمية والتدريبية ومنح الدرجة العلمية.

وأكدت الجامعة أن البيان الصادر من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة فض القطاع الطبي بما تضمنه من التأكيد على أن الكلية تمنح درجة بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية "شعبة التخصص"، وأن التوصيف الوظيفي كما هو وارد من التنظيم والإدارة طبقًا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 93 لسنة 2015 وهو اخصائي "شعبة التخصص"، وأن سنة الامتياز اجبارية للحصول على درجة البكالوريوس وليست اختيارية أو تم إلغائها.

و شدد مجلس الجامعة على ضرورة انعقاد الامتحانات في جميع الكليات في مواعيدها المحددة سلفًا والالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة على كل من يتغيب عن الامتحانات أو يرتكب غشًا أو يحدث شغبًا أثناء انعقادها.

كما أكد الاجتماع تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المكملة على كل من يرتكب فعلاً مخلاً بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية أو تعطيل الدراسة أو التحريض عليها أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات أو يخل بنظام الامتحان أو الهدوء الازم له أو اتلاف المنشآت والأجهزة أو المواد او الكتب الجامعية أو تبديدها أو الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

وأشار مجلس الجامعة إلى ضرورة الفصل بين المطالب المهنية وسير وانتظام العملية التعليمية، والتأكيد على أن الجامعة تقف على الحياد تجاه أي مشكلة تخرج عن نظام العملية التعليمية وأن الجامعة لا تنحاز في هذا الصدد لأي جهة أو نقابة، والتأكيد على تفعيل دور لجنة الأزمات.

وناشد مجلس الجامعة الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تؤثر عليهم وعلى تحصيلهم.

وتظاهر طلاب كلية العلوم الطبية التطبيقية، احتجاجًا منهم على ما وصفوه بتغيير لائحة الكلية وتغيير المسمى الوظيفي وهو ما نفته الجامعة.

 

 

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