تسجيل الدخول

الوطن

تنفيذ 400 حكم قضائي في حملة أمنية بالبحر الأحمر 

منذ 52 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
تنفيذ 400 حكم قضائي في حملة أمنية بالبحر الأحمر 

مدير امن البحر الاحمر

شنت مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم، حملة أمنية مكبرة بمختلف مدن المحافظة، لضبط المخالفات المختلفة، وتنفيذ الأحكام القضائية، خاصةً الأحكام وشيكة السقوط.

وتمكنت الحملة التي أشرف عليها اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عصام العزب، مدير المباحث الجنائية، من ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد، وغرامة نصف مليون جنيه في قضية مخدرات بسفاجا، وضبط هارب من حكم بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية سرقة بالغردقة.

كما تمكنت الحملة، من تنفيذ 400 حكم قضائي، بينها ضبط 76 محكـومًا عليهـم في جنح الحبس الجزئي، و25 محكومًا عليهـم فــي جنح الحبس المستأنف، و195 محكـومًا عليـهم فــي جنح الغرامات الجزئية، و30 محكـوما عليهم فــي جنح الغرامات المستأنف، و71 محكومًا عليهم في جنح المخالفات

أخبار متعلقة

مدير أمن البحر الأحمر يجري حركة تنقلات داخلية لعدد من ضباط المديرية

مدير أمن البحر الأحمر يجري حركة تنقلات داخلية لعدد من ضباط المديرية
"أمن البحر الأحمر" يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة عامل

"أمن البحر الأحمر" يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة عامل
مدير أمن البحر الأحمر يتفقد سير العملية الانتخابية فى الغردقة

مدير أمن البحر الأحمر يتفقد سير العملية الانتخابية فى الغردقة
مديرية أمن البحر الأحمر تعلن الفائزين بحج القرعة

مديرية أمن البحر الأحمر تعلن الفائزين بحج القرعة
مديرية أمن البحر الأحمر تجري قرعة الحج اليوم 

مديرية أمن البحر الأحمر تجري قرعة الحج اليوم 

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

تعرف على شروط التقدم لوظائف "معلم مساعد" بالأزهر الشريف

تعرف على شروط التقدم لوظائف "معلم مساعد" بالأزهر الشريف

مصدر أمني: "ضحية الرحاب" اختلف مع صاحب معرض سيارات على 85 ألف جنيه

مصدر أمني: "ضحية الرحاب" اختلف مع صاحب معرض سيارات على 85 ألف جنيه

"إنستجرام" يُفعل خاصية الدفع الإلكتروني

"إنستجرام" يُفعل خاصية الدفع الإلكتروني

محافظ قنا يتابع أعمال تجديد مستشفيات نجع حمادي وأبوتشت

محافظ قنا يتابع أعمال تجديد مستشفيات نجع حمادي وأبوتشت

جارة ضحايا "مذبحة الرحاب": "مش اجتماعيين.. وعليهم ديون كتير"

جارة ضحايا "مذبحة الرحاب": "مش اجتماعيين.. وعليهم ديون كتير"

اختيارات الوطن

«ميسي ورونالدو» يقبلان هدايا «صلاح» بعد فشل تسجيله في المباراة الـ50 مع ليفربول

«ميسي ورونالدو» يقبلان هدايا «صلاح» بعد فشل تسجيله في المباراة الـ50 مع ليفربول

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

الأكثر قراءة

عاجل