تنفيذ 400 حكم قضائي في حملة أمنية بالبحر الأحمر 

شنت مديرية أمن البحر الأحمر، اليوم، حملة أمنية مكبرة بمختلف مدن المحافظة، لضبط المخالفات المختلفة، وتنفيذ الأحكام القضائية، خاصةً الأحكام وشيكة السقوط.

وتمكنت الحملة التي أشرف عليها اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عصام العزب، مدير المباحث الجنائية، من ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد، وغرامة نصف مليون جنيه في قضية مخدرات بسفاجا، وضبط هارب من حكم بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية سرقة بالغردقة.

كما تمكنت الحملة، من تنفيذ 400 حكم قضائي، بينها ضبط 76 محكـومًا عليهـم في جنح الحبس الجزئي، و25 محكومًا عليهـم فــي جنح الحبس المستأنف، و195 محكـومًا عليـهم فــي جنح الغرامات الجزئية، و30 محكـوما عليهم فــي جنح الغرامات المستأنف، و71 محكومًا عليهم في جنح المخالفات