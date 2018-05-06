مصادرة 78 كرتونة جبنة بالمنصورة لعدم تدوين الأسعار عليها

ضبطت مديرية التموين بالدقهلية، اليوم كمية قدرها 2106 علية جبنة، بناحية أول المنصورة، وذلك لعدم تدوين السعر على السلع الغذائية.

وخرجت الحملة مشكلة من محمد علام، كبير مفتش رقابة تجارية، ومحمد عبد الكريم، كبير مفتش رقابة تجارية، وذلك بناء على تعليمات إبراهيم أبو الفتوح، وكيل مديرية التموين بالدقهلية، وتوجيهات السيد دايرة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التجارة، بالمتابعة المستمرة للأسواق والمواد المدعمة، والتأكد من وفرة السلع والمواد الغذائية، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي.

وتمكنت الحملة من مصادرة كمية قدرها 2106 علية جبنة فيتا بعدد 78 كرتونة بكل كرتونة 27 علبة، وذلك لمخالفة القرار رقم 330 لسنة 2017، وذلك لعدم تدوين السعر على السلع الغذائية.

حرر عن ذلك المحضر رقم 6742 لسنة 2018 جنح أول المنصورة.