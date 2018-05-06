تسجيل الدخول

الوطن

مصادرة 78 كرتونة جبنة بالمنصورة لعدم تدوين الأسعار عليها

منذ 50 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مصادرة 78 كرتونة جبنة بالمنصورة لعدم تدوين الأسعار عليها

جبنة

ضبطت مديرية التموين بالدقهلية، اليوم كمية قدرها 2106 علية جبنة، بناحية أول المنصورة، وذلك لعدم تدوين السعر على السلع الغذائية.

وخرجت الحملة مشكلة من محمد علام، كبير مفتش رقابة تجارية، ومحمد عبد الكريم، كبير مفتش رقابة تجارية، وذلك بناء على تعليمات إبراهيم أبو الفتوح، وكيل مديرية التموين بالدقهلية، وتوجيهات السيد دايرة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التجارة، بالمتابعة المستمرة للأسواق والمواد المدعمة، والتأكد من وفرة السلع والمواد الغذائية، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي.

وتمكنت الحملة من مصادرة كمية قدرها 2106 علية جبنة فيتا بعدد 78 كرتونة بكل كرتونة 27 علبة، وذلك لمخالفة القرار رقم 330 لسنة 2017، وذلك لعدم تدوين السعر على السلع الغذائية.

 حرر عن ذلك المحضر رقم 6742 لسنة 2018 جنح أول المنصورة.

أخبار متعلقة

محافظ بني سويف: وفرنا 214 منفذا لتوفير السلع الغذائية خلال "رمضان"

محافظ بني سويف: وفرنا 214 منفذا لتوفير السلع الغذائية خلال "رمضان"
محافظ البحر الأحمر يتفقد تجهيزات منفذ بيع السلع الغذائية في الغردقة

محافظ البحر الأحمر يتفقد تجهيزات منفذ بيع السلع الغذائية في الغردقة
"بكرة لينا" تطلق 6 منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية في الإسكندرية

"بكرة لينا" تطلق 6 منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية في الإسكندرية
"التموين" للمواطنين: لا داعي لتخزين السلع الغذائية قبل رمضان

"التموين" للمواطنين: لا داعي لتخزين السلع الغذائية قبل رمضان
محافظة شمال سيناء تؤكد انفراجة في السلع الغذائية قبل رمضان

محافظة شمال سيناء تؤكد انفراجة في السلع الغذائية قبل رمضان

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

تعرف على شروط التقدم لوظائف "معلم مساعد" بالأزهر الشريف

تعرف على شروط التقدم لوظائف "معلم مساعد" بالأزهر الشريف

مصدر أمني: "ضحية الرحاب" اختلف مع صاحب معرض سيارات على 85 ألف جنيه

مصدر أمني: "ضحية الرحاب" اختلف مع صاحب معرض سيارات على 85 ألف جنيه

"إنستجرام" يُفعل خاصية الدفع الإلكتروني

"إنستجرام" يُفعل خاصية الدفع الإلكتروني

محافظ قنا يتابع أعمال تجديد مستشفيات نجع حمادي وأبوتشت

محافظ قنا يتابع أعمال تجديد مستشفيات نجع حمادي وأبوتشت

جارة ضحايا "مذبحة الرحاب": "مش اجتماعيين.. وعليهم ديون كتير"

جارة ضحايا "مذبحة الرحاب": "مش اجتماعيين.. وعليهم ديون كتير"

اختيارات الوطن

«ميسي ورونالدو» يقبلان هدايا «صلاح» بعد فشل تسجيله في المباراة الـ50 مع ليفربول

«ميسي ورونالدو» يقبلان هدايا «صلاح» بعد فشل تسجيله في المباراة الـ50 مع ليفربول

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

الأكثر قراءة

عاجل