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الوطن

مصدر أمني: أسرة الرحاب قُتلت من "طبنجة" عيار 22 ملم

منذ 51 دقيقة
كتب: خالد فهمي
مصدر أمني: أسرة الرحاب قُتلت من "طبنجة" عيار 22 ملم

فيلا الرحاب

قال مصدر أمني مطلع، إن أسرة فيلا الرحاب، التي عثر على أفرادها مقتولين في الساعات الأولى من صباح اليوم، تبين أنهم قتلوا من طبنجة عيار 22 ملم.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"الوطن"، أن فريق البحث في انتظار تقرير الطب الشرعي النهائي، والذي سوف يحسم تلك القضية سواء بالانتحار أو وجود شبهه جنائية.

كانت مباحث القاهرة، قد تلقت بلاغا من أهالي منطقة الرحاب بانبعاث رائحة كريهة من فيلا المجني عليهم، فتم دخول فريق بحث للفيلا بعد استئذان النيابة العامة، وعثر على 5 جثث لمصابين بطلقات نارية، وهم عماد سعد، 56 سنة رجل أعمال، وزوجته وفاء فوزي، 43 سنة، ربه منزل، وأبنائهم محمد، 22 سنة، ونورهان، 20 سنة، وعبد الرحمن، 18 سنة.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثامين، لمعرفة سبب الوفاة.

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