جارة ضحايا "مذبحة الرحاب": "مش اجتماعيين.. وعليهم ديون كتير"

قالت سيدة ادعت أن اسمها هدير، جارة ضحايا "مذبحة الرحاب"، إن الضحايا الذين قتلوا ليس لهم علاقات كثيرة مع الجيران في المدينة.

وروت هدير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تفاصيل اكتشاف الجريمة، قائلة: "سمعنا صوت صويت كبير من عندهم، نزلت أشوف فيه إيه، الأمن قالولنا جريمة قتل أول ما سمعنا الجملة دي الناس اترعبت، وعرفنا أن الجثث كانت موجودة من خمس أيام دون معرفة أحد".

وتابعت: "مدير أمن مدينة الرحاب قال إنه هو من اكتشف الواقعة بسبب رائحة الجثث"، مشيرة إلى أن هناك مشكلة تواجه المنطقة التي حدثت فيها الواقعة، وهي أنه لا توجد كاميرات في أي منزل.

وقالت جارة أخرى، قالت إن اسمها آية، إن تلك الأسرة كان عليها ديون كثيرة، متابعة: "محدش كان بيسمع عن الناس دي حاجة وحشة، كل اللي نعرفه عنهم أن عليهم ديون وناس كل شوية تيجي تعمل مشكلة معاهم بسبب الديون، حتى شركة السياحة اللي واخد منها العربية، قطعولوا كاوتش العربية عشان ميعرفش يتحرك، بسبب أنه مدفعش القسط".