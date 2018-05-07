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الوطن

يوسف زيدان: "الخليفة والسلطان مسميات مش من أصول الدين"

منذ 13 دقيقة
كتب: شريف سليمان
يوسف زيدان: "الخليفة والسلطان مسميات مش من أصول الدين"

يوسف زيدان

استعرض المفكر يوسف زيدان، كتاب "الإسلام وأصول الحكم"، الذي ألفه الشيخ علي عبدالرازق، مؤكدًا أن الفترات التي تُعرف بالخلافات الإسلامية شهدًا اقتتالًا بين الحكام باسم الدين.

وأضاف زيدان، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "on e": "الخليفة والسلطان مسميات مش من أصول الدين، وملهاش دعوة بالدين". 

وأكد أن المماليك استولوا على السلطة وقتلوا بعضهم البعض، ومنهم من قتل أشقائه من أجل الوصول إلى الحكم. 

وأردف: "البلوة اللي عملها الأيوبي، إنه جاب لنا ناس تحكم بالغلبة لمدة 500 سنة". 

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