تسجيل الدخول

الوطن

"التموين": لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 8 أشهر

اليوم AM 03:25
كتب: شريف سليمان
"التموين": لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 8 أشهر

محمد سويد

قال محمد سويد، مستشار وزير التموين، إن الوزارة تستعد لشهر رمضان منذ 4 أشهر، لتوفير كافة السلع الغذائية في شهر رمضان، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع بنفسه تقارير الوزارة.

وأضاف سويد، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن السيسي وجه وزير التموين بوجود احتياطي استراتيجي كافٍ من السلع الغذائية. 

وتابع: "لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 4 شهور، أما السكر فلدينا ما يكفي لأكثر من 8 شهور، حيث يبلغ حجم إنتاجه حوالي مليون ونصف المليون طن من السكر، مخزنة لدى شركة السكر للصناعات التكاملية، بحيث يتم السحب منهم تباعًا".

 

أخبار متعلقة

محافظ مطروح ووزير التموين يفتتحان 10 منافذ للسلع الغذائية غدا

محافظ مطروح ووزير التموين يفتتحان 10 منافذ للسلع الغذائية غدا
مساعد وزير الصحة يتفقد موقع حريق "التموين الطبي" بـ"صدر العباسية"

مساعد وزير الصحة يتفقد موقع حريق "التموين الطبي" بـ"صدر العباسية"
"الصحة": احتراق 312 سريرا و81 "ترولي" في حريق مخزن التموين الطبي

"الصحة": احتراق 312 سريرا و81 "ترولي" في حريق مخزن التموين الطبي
ضبط 39 قضية بيع سجائر بأزيد من سعرها الرسمي في حملات لشرطة التموين

ضبط 39 قضية بيع سجائر بأزيد من سعرها الرسمي في حملات لشرطة التموين
"شرطة التموين" تضبط 22 قضية أسماك ولحوم فاسدة بالمحافظات

"شرطة التموين" تضبط 22 قضية أسماك ولحوم فاسدة بالمحافظات

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

شعبة المواد الغذائية: أسعار المكسرات زادت.. وسنطرحها مخفضة في معارضنا

شعبة المواد الغذائية: أسعار المكسرات زادت.. وسنطرحها مخفضة في معارضنا

جارة "أسرة الرحاب": عائلها كان مُتهما بالنصب.. والحصري تنهي المكالمة

جارة "أسرة الرحاب": عائلها كان مُتهما بالنصب.. والحصري تنهي المكالمة

"التموين": لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 8 أشهر

"التموين": لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 8 أشهر

يوسف زيدان: "الخليفة والسلطان مسميات مش من أصول الدين"

يوسف زيدان: "الخليفة والسلطان مسميات مش من أصول الدين"

يوسف زيدان: "أردوغان أراجوز.. والدولة العثمانية تاريخها أسود عار ذكره"

يوسف زيدان: "أردوغان أراجوز.. والدولة العثمانية تاريخها أسود عار ذكره"

اختيارات الوطن

«ميسي ورونالدو» يقبلان هدايا «صلاح» بعد فشل تسجيله في المباراة الـ50 مع ليفربول

«ميسي ورونالدو» يقبلان هدايا «صلاح» بعد فشل تسجيله في المباراة الـ50 مع ليفربول

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

الأكثر قراءة

عاجل