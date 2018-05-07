"التموين": لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 8 أشهر

قال محمد سويد، مستشار وزير التموين، إن الوزارة تستعد لشهر رمضان منذ 4 أشهر، لتوفير كافة السلع الغذائية في شهر رمضان، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع بنفسه تقارير الوزارة.

وأضاف سويد، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن السيسي وجه وزير التموين بوجود احتياطي استراتيجي كافٍ من السلع الغذائية.

وتابع: "لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 4 شهور، أما السكر فلدينا ما يكفي لأكثر من 8 شهور، حيث يبلغ حجم إنتاجه حوالي مليون ونصف المليون طن من السكر، مخزنة لدى شركة السكر للصناعات التكاملية، بحيث يتم السحب منهم تباعًا".