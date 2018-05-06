تسجيل الدخول

الوطن

"الصحة": احتراق 312 سريرا و81 "ترولي" في حريق مخزن التموين الطبي

منذ 28 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الصحة": احتراق 312 سريرا و81 "ترولي" في حريق مخزن التموين الطبي

الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحصر المبدئي لحريق أحد مخازن التموين الطبي بمستشفى صدر العباسية كشف عن احتراق 81 ترولي و312 سريرا، موضحا عدم وجود خسائر في الأرواح أو مصابين، أو خسائر في الأجهزة الطبية.

وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة دفعت بـ4 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحريق، وسيطرت قوات الدفاع المدني عليه في غضون دقائق قليلة، لافتا إلى أن رجال المعمل الجنائي حاليا في موقع الحادث، لإعداد تقرير عن أسباب اندلاعه.

أخبار متعلقة

"الصحة": حريق مستشفى صدر العباسية محدود.. ولا إصابات

"الصحة": حريق مستشفى صدر العباسية محدود.. ولا إصابات
وزير الصحة لـ"برلماني": "ما بنعملش حفلات بمليون جنيه"

وزير الصحة لـ"برلماني": "ما بنعملش حفلات بمليون جنيه"
رئيس "خطة النواب": الصحة والتعليم في حاجة لنسب أكبر بالموازنة

رئيس "خطة النواب": الصحة والتعليم في حاجة لنسب أكبر بالموازنة
وزير الصحة: رصد 5 مليارات بالموازنة الجديدة للعلاج على نفقة الدولة

وزير الصحة: رصد 5 مليارات بالموازنة الجديدة للعلاج على نفقة الدولة

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

هواوي تستعد لإطلاق إصدار 2018 من سلسلة هواتف Y المميزة

هواوي تستعد لإطلاق إصدار 2018 من سلسلة هواتف Y المميزة

"الجيزة" تضع ضوابط لإقامة الخيم الرمضانية داخل المنشآت السياحية

"الجيزة" تضع ضوابط لإقامة الخيم الرمضانية داخل المنشآت السياحية

نائب لرئيس البرلمان: مستشفى طوخ المركزي في القليوبية "كارثة"

نائب لرئيس البرلمان: مستشفى طوخ المركزي في القليوبية "كارثة"

السكة الحديد: الدفع بقطارات إضافية لاستقبال الكثافة العددية بعيد الفطر

السكة الحديد: الدفع بقطارات إضافية لاستقبال الكثافة العددية بعيد الفطر

هنية: المقاومة أحبطت مئات العمليات الأمنية والاستخباراتية للاحتلال

هنية: المقاومة أحبطت مئات العمليات الأمنية والاستخباراتية للاحتلال

اختيارات الوطن

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

الحاج «عبده».. صديق المشاهير والملوك وأقدم مرمم آثار

الحاج «عبده».. صديق المشاهير والملوك وأقدم مرمم آثار

مارى دربيكورت تركت فرنسا لتجمع قمامة النيل: «البلد جميلة.. ليه تعملوا كده؟!»

مارى دربيكورت تركت فرنسا لتجمع قمامة النيل: «البلد جميلة.. ليه تعملوا كده؟!»

مسامير على أسطح السيارات.. ومخدر فى الطعام: القانون لا ينصف الحيوان

مسامير على أسطح السيارات.. ومخدر فى الطعام: القانون لا ينصف الحيوان

الأكثر قراءة

عاجل