"الصحة": احتراق 312 سريرا و81 "ترولي" في حريق مخزن التموين الطبي

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحصر المبدئي لحريق أحد مخازن التموين الطبي بمستشفى صدر العباسية كشف عن احتراق 81 ترولي و312 سريرا، موضحا عدم وجود خسائر في الأرواح أو مصابين، أو خسائر في الأجهزة الطبية.

وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة دفعت بـ4 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحريق، وسيطرت قوات الدفاع المدني عليه في غضون دقائق قليلة، لافتا إلى أن رجال المعمل الجنائي حاليا في موقع الحادث، لإعداد تقرير عن أسباب اندلاعه.