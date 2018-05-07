حركة فتح: مصر أكثر قوى العالم اهتماما بملف المصالحة الفلسطينية

قال القيادي في حركة فتح نبيل عمرو، إن مصر هي أكثر قوى العالم اهتماما بملف المصالحة الفلسطينية لأسباب عديدة، مؤكدا أن القاهرة لم تعزف عن محاولتها رغم كل الإحباطات التي يفرضها الواقع، والمواقف الفلسطينية المتضاربة والمفاجئة التي تنشأ، معربًا عن اعتقاده بأن جولة جديدة من المحاولات ستبدأ بوساطة مصرية، وأن القاهرة لن تكف عن محاولاتها لإحراز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأضاف عمرو، خلال لقاء له ببرنامج "أوراق فلسطينية" على فضائية "الغد" الاخبارية، أنه يجب طي صفحة الماضي والبدء من الآن بتشكيل "مجلس وطني توحيدي"، والعمل على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعة، لافتًا إلى أن الشروع في الانتخابات سيجعل العالم يقف مع القضية الفلسطينية وسيعزل إسرائيل كما حدث في السابق، مطالبًا بالإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية.

وأوضح عمرو، أن الدور الآن يجب أن ينصب باتجاه "مجلس وطني توحيدي" إذا كانت هناك رغبة في إنقاذ هذه المؤسسة الكبرى، وأن تعود إلى تعدديتها وإلى مصداقيتها وتمثيلها لكل أطياف الشعب الفلسطيني.