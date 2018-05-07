تسجيل الدخول

الوطن

حركة فتح: مصر أكثر قوى العالم اهتماما بملف المصالحة الفلسطينية

منذ 26 دقيقة
كتب: شريف سليمان
حركة فتح: مصر أكثر قوى العالم اهتماما بملف المصالحة الفلسطينية

نبيل عمرو

قال القيادي في حركة فتح نبيل عمرو، إن مصر هي أكثر قوى العالم اهتماما بملف المصالحة الفلسطينية لأسباب عديدة، مؤكدا أن القاهرة لم تعزف عن محاولتها رغم كل الإحباطات التي يفرضها الواقع، والمواقف الفلسطينية المتضاربة والمفاجئة التي تنشأ، معربًا عن اعتقاده بأن جولة جديدة من المحاولات ستبدأ بوساطة مصرية، وأن القاهرة لن تكف عن محاولاتها لإحراز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأضاف عمرو، خلال لقاء له ببرنامج "أوراق فلسطينية" على فضائية "الغد" الاخبارية، أنه يجب طي صفحة الماضي والبدء من الآن بتشكيل "مجلس وطني توحيدي"، والعمل على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعة، لافتًا إلى أن الشروع في الانتخابات سيجعل العالم يقف مع القضية الفلسطينية وسيعزل إسرائيل كما حدث في السابق، مطالبًا بالإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية.

وأوضح عمرو، أن الدور الآن يجب أن ينصب باتجاه "مجلس وطني توحيدي" إذا كانت هناك رغبة في إنقاذ هذه المؤسسة الكبرى، وأن تعود إلى تعدديتها وإلى مصداقيتها وتمثيلها لكل أطياف الشعب الفلسطيني.

أخبار متعلقة

الانتخابات التونسية: تأخر فتح مراكز الاقتراع ببعض المناطق الحدودية

الانتخابات التونسية: تأخر فتح مراكز الاقتراع ببعض المناطق الحدودية
فتح باب الترشح لرئاسة جامعة المنصورة

فتح باب الترشح لرئاسة جامعة المنصورة
فتح باب الاقتراع بالانتخابات البلدية في تونس

فتح باب الاقتراع بالانتخابات البلدية في تونس
قيادي في حركة "فتح" يقدم استقالته من لجنتها المركزية

قيادي في حركة "فتح" يقدم استقالته من لجنتها المركزية
فتح باب الترشح لرئاسة جامعة المنيا السبت 12 مايو

فتح باب الترشح لرئاسة جامعة المنيا السبت 12 مايو

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

"شؤون الصيدلة" تنفي استخدام مكمل غذائي بـ48 ألف جنيه لعلاج الكبد

"شؤون الصيدلة" تنفي استخدام مكمل غذائي بـ48 ألف جنيه لعلاج الكبد

"الجونة السينمائي" يشارك في الدورة 71 من مهرجان "كان"

"الجونة السينمائي" يشارك في الدورة 71 من مهرجان "كان"

محافظ دمياط يفتتح معرض منتجات شركة نجع حمادي لـ"الفيبر بورد"

محافظ دمياط يفتتح معرض منتجات شركة نجع حمادي لـ"الفيبر بورد"

هاني رمزي ينسحب من "برامج المقالب" الرمضانية لهذا الموسم

هاني رمزي ينسحب من "برامج المقالب" الرمضانية لهذا الموسم

القرموطي عن "حادث الرحاب": "إحنا فتايين"

القرموطي عن "حادث الرحاب": "إحنا فتايين"

اختيارات الوطن

«ميسي ورونالدو» يقبلان هدايا «صلاح» بعد فشل تسجيله في المباراة الـ50 مع ليفربول

«ميسي ورونالدو» يقبلان هدايا «صلاح» بعد فشل تسجيله في المباراة الـ50 مع ليفربول

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

الأكثر قراءة

عاجل