عبد ربه: جلسة المجلس الوطني الفلسطيني هي الأكثر تعرضا للنقد

قال عضو اللجنة التنفيذية السابق بمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، إن جلسة المجلس الوطني الفلسطيني هي الأكثر تعرُضاً للنقد، وتم التشكيك في تركيب المجلس وفي أهليته، لاتخاذ أية قرارات سياسية أو تنظيمية.

وأضاف عبد ربه، خلال لقاء له ببرنامج "أوراق فلسطينية" على فضائية "الغد" الاخبارية، أن هذا الأمر ناتج من أن الاعداد لهذه الجلسة جاء متعمدًا ومصحوبًا بإقصاء عدد من القوى الفلسطينية، وإقصاء أعضاء من المجلس الوطني من المجلس المركزي، ومن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأشار عبد ربه إلى أن كل القرارات التي اتُخذت بدون استثناء، هي تكرار لقرارات اجتماعات سابقة للمجلس المركزي، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني كان يتوقع قرار رئيسي واحد، وهو خطوة كبرى بتجاه الوحدة الداخلية بين الضفة وغزة وكل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، وهو أمر لم يحدث.