تسجيل الدخول

الوطن

الأنبا رافائيل: لم أستقل من سكرتارية المجمع المقدس وولايتي انتهت

منذ 12 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
الأنبا رافائيل: لم أستقل من سكرتارية المجمع المقدس وولايتي انتهت

الأنبا رافائيل

قال الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأسقف عام كنائس وسط القاهرة، إنه لم يستقيل من منصب سكرتير المجمع المقدس للكنيسة، لأنه لا يوجد في الكهنوت المسيحي مصطلحات الاستقالة والمعاش والإجازة، لافتا إلى انتهاء فترة ولايته الثانية في رئاسة المجمع خلال مايو الحالي.

وقال رافائيل، في بيان له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه يخدم المسيح وكنيسته وأولاده كضرورة موضوعة عليه ولا يملك أن يستقيل من خدمته.

وأضاف أنه بحسب لائحة المجمع تبلغ مدة خدمة لجنة السكرتارية 3 سنوات قابلة للتجديد ويتم الانتخاب بالاقتراع السري فى جلسة رسمية للمجمع المقدس، مشيرا إلى أنه من المفيد كنسيًا وخدميًا أن يتم تداول مواقع العمل الإدارى بالكنيسة بين الآباء من أجل تجديد حيوية الخدمة، وإعطاء فرصة للمشاركة وبث الخبرات المتعددة.

وتابع رافائيل: "فى كل الأحوال أنا فى خدمة الكنيسة تحت تدبير الروح القدس وبقيادة البابا تواضروس الثانى فى أى موقع أُكلف به، وأنه من أهم سمات نجاح الخدمة العمل بروح الفريق وبروح الطاعة والحب والتفاهم، وأن يعطى كل مسئول الفرصة للآخرين أن يتولوا المسئولية ولا تكون الوظائف الإدارية بالكنيسة حكرًا على شخص دون الآخرين".

أخبار متعلقة

بلاي ليست| "جيمس براون" هرب من الفقر لجوقة الكنيسة فأصبح "رائد السول"

بلاي ليست| "جيمس براون" هرب من الفقر لجوقة الكنيسة فأصبح "رائد السول"
الكنيسة الأرثوذكسية تنظم مسابقة للتسبيح بالنمسا

الكنيسة الأرثوذكسية تنظم مسابقة للتسبيح بالنمسا
كاهن "رئيس الملائكة" بالشرقية: الكنيسة شهدت تعامد الشمس على مذبح الدير

كاهن "رئيس الملائكة" بالشرقية: الكنيسة شهدت تعامد الشمس على مذبح الدير
الكنيسة تنظم مؤتمر لكهنة سمالوط عن "علم النفس"

الكنيسة تنظم مؤتمر لكهنة سمالوط عن "علم النفس"
بـ30 جنيها.. الكاتدرائية تنظم كورس عن تاريخ الكنيسة للشباب لمدة شهر

بـ30 جنيها.. الكاتدرائية تنظم كورس عن تاريخ الكنيسة للشباب لمدة شهر

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

اليوم.. "خيري" يشرح النظام التعليمي الجديد لأولياء الأمور في البحيرة

اليوم.. "خيري" يشرح النظام التعليمي الجديد لأولياء الأمور في البحيرة

الأنبا رافائيل: لم أستقل من سكرتارية المجمع المقدس وولايتي انتهت

الأنبا رافائيل: لم أستقل من سكرتارية المجمع المقدس وولايتي انتهت

عبد ربه: جلسة المجلس الوطني الفلسطيني هي الأكثر تعرضا للنقد

عبد ربه: جلسة المجلس الوطني الفلسطيني هي الأكثر تعرضا للنقد

الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة مئوية

الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة مئوية

5 أطعمة لا تسبب زيادة الوزن ليلا.. أبرزها الزبادي والشوفان

5 أطعمة لا تسبب زيادة الوزن ليلا.. أبرزها الزبادي والشوفان

اختيارات الوطن

«ميسي ورونالدو» يقبلان هدايا «صلاح» بعد فشل تسجيله في المباراة الـ50 مع ليفربول

«ميسي ورونالدو» يقبلان هدايا «صلاح» بعد فشل تسجيله في المباراة الـ50 مع ليفربول

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

الأكثر قراءة

عاجل