الأنبا رافائيل: لم أستقل من سكرتارية المجمع المقدس وولايتي انتهت

قال الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأسقف عام كنائس وسط القاهرة، إنه لم يستقيل من منصب سكرتير المجمع المقدس للكنيسة، لأنه لا يوجد في الكهنوت المسيحي مصطلحات الاستقالة والمعاش والإجازة، لافتا إلى انتهاء فترة ولايته الثانية في رئاسة المجمع خلال مايو الحالي.

وقال رافائيل، في بيان له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه يخدم المسيح وكنيسته وأولاده كضرورة موضوعة عليه ولا يملك أن يستقيل من خدمته.

وأضاف أنه بحسب لائحة المجمع تبلغ مدة خدمة لجنة السكرتارية 3 سنوات قابلة للتجديد ويتم الانتخاب بالاقتراع السري فى جلسة رسمية للمجمع المقدس، مشيرا إلى أنه من المفيد كنسيًا وخدميًا أن يتم تداول مواقع العمل الإدارى بالكنيسة بين الآباء من أجل تجديد حيوية الخدمة، وإعطاء فرصة للمشاركة وبث الخبرات المتعددة.

وتابع رافائيل: "فى كل الأحوال أنا فى خدمة الكنيسة تحت تدبير الروح القدس وبقيادة البابا تواضروس الثانى فى أى موقع أُكلف به، وأنه من أهم سمات نجاح الخدمة العمل بروح الفريق وبروح الطاعة والحب والتفاهم، وأن يعطى كل مسئول الفرصة للآخرين أن يتولوا المسئولية ولا تكون الوظائف الإدارية بالكنيسة حكرًا على شخص دون الآخرين".