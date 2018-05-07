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الوطن

السعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون في اليمن

اليوم AM 09:19
كتب: أ ف ب
السعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون في اليمن

صواريخ - أرشيفية

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي ليل الأحد الإثنين، صاروخين بالستيين جديدين أطلقهما المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب المملكة، حسب ما أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض.

وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إلى أن الصاروخين أطلقا من محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، مضيفا أنهما كانا يستهدفان "المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، لكن تم اعتراضهما من دون تسجيل أية إصابات أو أضرار.

وقال إن "هذا العمل العدائي (...) يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية". ومنذ نوفمبر، كثف الحوثيون إطلاق الصواريخ في اتجاه السعودية.

وتنفي إيران دعم المتمردين بالسلاح، وتقول إن مساندتها لهم سياسية فقط. ويشكل اليمن ساحة للحرب بالوكالة بين إيران والسعودية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، انتشرت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في نهاية عام 2017 على الحدود السعودية مع اليمن لمساعدة الرياض في تدمير مخابئ الصواريخ التي يملكها المتمردون الحوثيون.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أوروبيين قولهم ان القوات الخاصة الاميركية وصلت في ديسمبر الفائت إلى السعودية.

وانتشار هذه القوات يظهر مشاركة أمريكية أكبر في حرب اليمن التي أوقعت 10 آلاف قتيل وأكثر من 54 ألف جريح وأدت الى "أسوأ ازمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا ينفذ ضربات في اليمن منذ 2015 ضد الحوثيين ودعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومساحات كبيرة في شمال اليمن وميناء الحديدة الرئيسي على الساحل الغربي.

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