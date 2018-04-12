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الوطن

"التعاون الخليجي" يدين إطلاق الحوثيين 3 صواريخ باليستية على السعودية

منذ 16 دقيقة
كتب: وكالات
"التعاون الخليجي" يدين إطلاق الحوثيين 3 صواريخ باليستية على السعودية

الحوثيين

 أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية ثلاثة صواريخ باليستية على مدن الرياض وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية أمس الأربعاء.. واصفا إياه بـ "العمل الإرهابي الجبان".

وقال الزياني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم إن استمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة، واستهداف المدنيين وتعريضهم للخطر، يدل على إصرارهم على تهديد أمن السعودية، ورفضهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف نزيف الدم وإحلال السلام في اليمن.وأشاد الزياني بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من تدمير الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.. مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال العدائية التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى ممارسة مسؤوليته السياسية والقانونية والعمل على تنفيذ قراراته بشأن اليمن بما في ذلك القرار 2216.

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