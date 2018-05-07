تسجيل الدخول

الوطن

أسهم أوروبا ترتفع صباحا بدعم "نستله" وتقارير الأرباح

منذ 5 دقيقة
كتب: وكالات
أسهم أوروبا ترتفع صباحا بدعم "نستله" وتقارير الأرباح

البورصة الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم، بدعم من بعض تقارير الأرباح الجيدة ومكاسب نستله بعد اتفاق شركة الأغذية السويسرية العملاقة على تحالف مع ستاربكس.

غير أن هبوط سهم اير فرانس 12% بسبب اضطرابات إدارية وضعف القطاع المالي أثرا سلبا على السوق، ليرتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% فقط، بينما أغلقت الأسواق البريطانية بمناسبة عطلة عامة، ما قلص النشاط.

وصعد سهم نستله 0.6% بعد أنباء بأنها ستدفع 7.15 مليار دولار في إطار تحالف عالمي تحصل فيه مجموعة الأغذية على حقوق تسويق منتجات ستاربكس في العالم خارج متاجر شركة القهوة الأمريكية.

ونزل سهم اير فرانس 12% بعدما، قال الرئيس التنفيذي للشركة جان مارك جانيلاك يوم الجمعة إنه سيستقيل بعدما رفض الموظفون اتفاقا بشأن الأجور، ما تسبب في قلاقل بشركة الطيران وسط موجة من الإضرابات في علامتها الفرنسية كلفت الشركة 300 مليون يورو.

وفي مطلع الأسبوع، حثت الحكومة الفرنسية مديري إير فرانس ونقابات عامليها على حل الأزمة.

وصعد سهم أمبو الدنمركية لأجهزة الرعاية الصحية وشركة النفط المستقلة آكر بي.بي التي تركز على النرويج بنسبة 8.3% و4.9% على الترتيب عقب صدور تقارير إيجابية بشأن الأرباح.

أخبار متعلقة

الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع بيانات التضخم وخسائر "وول ستريت"

الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع بيانات التضخم وخسائر "وول ستريت"
الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل قبيل بيانات التضخم

الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل قبيل بيانات التضخم
ارتفاع الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات

ارتفاع الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات
الأسهم الأوروبية ترتفع خلال التعاملات مع الإعلان عن بيانات اقتصادية

الأسهم الأوروبية ترتفع خلال التعاملات مع الإعلان عن بيانات اقتصادية
الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة التكنولوجيا والتعدين بعد نتائج أبل

الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة التكنولوجيا والتعدين بعد نتائج أبل

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

أسهم أوروبا ترتفع صباحا بدعم "نستله" وتقارير الأرباح

أسهم أوروبا ترتفع صباحا بدعم "نستله" وتقارير الأرباح

مؤشر نيكي القياسي يغلق مستقرا وسط عوامل متضاربة

مؤشر نيكي القياسي يغلق مستقرا وسط عوامل متضاربة

تراجع مفاجئ للطلبيات الصناعية في ألمانيا خلال مارس

تراجع مفاجئ للطلبيات الصناعية في ألمانيا خلال مارس

بالفيديو| 6 عادات "عجيبة" لزعيم كوريا الشمالية في السفر

بالفيديو| 6 عادات "عجيبة" لزعيم كوريا الشمالية في السفر

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

اختيارات الوطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

عاجل