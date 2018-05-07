أسهم أوروبا ترتفع صباحا بدعم "نستله" وتقارير الأرباح

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم، بدعم من بعض تقارير الأرباح الجيدة ومكاسب نستله بعد اتفاق شركة الأغذية السويسرية العملاقة على تحالف مع ستاربكس.

غير أن هبوط سهم اير فرانس 12% بسبب اضطرابات إدارية وضعف القطاع المالي أثرا سلبا على السوق، ليرتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% فقط، بينما أغلقت الأسواق البريطانية بمناسبة عطلة عامة، ما قلص النشاط.

وصعد سهم نستله 0.6% بعد أنباء بأنها ستدفع 7.15 مليار دولار في إطار تحالف عالمي تحصل فيه مجموعة الأغذية على حقوق تسويق منتجات ستاربكس في العالم خارج متاجر شركة القهوة الأمريكية.

ونزل سهم اير فرانس 12% بعدما، قال الرئيس التنفيذي للشركة جان مارك جانيلاك يوم الجمعة إنه سيستقيل بعدما رفض الموظفون اتفاقا بشأن الأجور، ما تسبب في قلاقل بشركة الطيران وسط موجة من الإضرابات في علامتها الفرنسية كلفت الشركة 300 مليون يورو.

وفي مطلع الأسبوع، حثت الحكومة الفرنسية مديري إير فرانس ونقابات عامليها على حل الأزمة.

وصعد سهم أمبو الدنمركية لأجهزة الرعاية الصحية وشركة النفط المستقلة آكر بي.بي التي تركز على النرويج بنسبة 8.3% و4.9% على الترتيب عقب صدور تقارير إيجابية بشأن الأرباح.