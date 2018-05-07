تسجيل الدخول

الوطن

الاحتلال يسلم 3 أوامر هدم منازل في "قلنديا" شرق القدس

منذ 17 دقيقة
كتب: وكالات
الاحتلال يسلم 3 أوامر هدم منازل في "قلنديا" شرق القدس

صورة أرشيفية

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 3 أوامر هدم لمنازل في قرية قلنديا البلد، شرقي القدس المحتلة، لمن قامت بإنذارهم شفهياً يوم 24 نيسان الماضي، على أن يكون الهدم خلال 72 ساعة، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقال مجلس قروي قلنديا البلد، إنه لا يوجد أية بلاغات جديدة في القرية، وإنما هي بلاغات لنفس الأشخاص الذين تم تبليغهم شفهيا الأسبوع الماضي بأن يتم هدم البناء الخاص بهم خلال 72 ساعة. 

وقام مواطنون من قرية قلنديا بهدم أجزاء من بيوتهم بأيديهم، لتفادي دخول قوات الإحتلال لتنفيذ قرار الهدم، بناءً على إخطارات هدم كانت قد وزعتها سلطات الإحتلال لعدة بيوت في القرية. 

وأرغمت قوات الإحتلال أصحاب البيوت على هدم أجزاء من بيوتهم على الفور، وانتظار قرار المحكمة العليا للنظر في قضية البناء على أراضي بشكل غير قانوني حسب ادعاء قوات الإحتلال. 

يذكر أن قوات الإحتلال هدمت قبل عامين 12 منزلاً وعمارة سكنية في قرية قلنديا البلد بحجة عدم الترخيص، أو البناء على أراضي بشكل غير قانوني، رغم امتلاك أصحابها الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتهم للأراضي.

أخبار متعلقة

قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين من قراوة بني حسان

قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين من قراوة بني حسان
الاحتلال يستولي على جرافة و"خلاطة باطون" لفلسطينين في بيت لحم

الاحتلال يستولي على جرافة و"خلاطة باطون" لفلسطينين في بيت لحم
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال شرق خان يونس

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال شرق خان يونس
جيش الاحتلال يعلن قصف هدف لـ"حماس" بغزة

جيش الاحتلال يعلن قصف هدف لـ"حماس" بغزة

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين

برلماني يتقدم بمشروع قانون لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه

برلماني يتقدم بمشروع قانون لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه

"داعش" يتنبى اغتيال أحد مرشحي الانتخابات العراقية

"داعش" يتنبى اغتيال أحد مرشحي الانتخابات العراقية

عثمان الخشت يشارك في فعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم بالصين

عثمان الخشت يشارك في فعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم بالصين

غدا.. الكشف عن الخريطة الجديدة لعلاج "أورام القولون"

غدا.. الكشف عن الخريطة الجديدة لعلاج "أورام القولون"

اختيارات الوطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

عاجل