الاحتلال يسلم 3 أوامر هدم منازل في "قلنديا" شرق القدس

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 3 أوامر هدم لمنازل في قرية قلنديا البلد، شرقي القدس المحتلة، لمن قامت بإنذارهم شفهياً يوم 24 نيسان الماضي، على أن يكون الهدم خلال 72 ساعة، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقال مجلس قروي قلنديا البلد، إنه لا يوجد أية بلاغات جديدة في القرية، وإنما هي بلاغات لنفس الأشخاص الذين تم تبليغهم شفهيا الأسبوع الماضي بأن يتم هدم البناء الخاص بهم خلال 72 ساعة.

وقام مواطنون من قرية قلنديا بهدم أجزاء من بيوتهم بأيديهم، لتفادي دخول قوات الإحتلال لتنفيذ قرار الهدم، بناءً على إخطارات هدم كانت قد وزعتها سلطات الإحتلال لعدة بيوت في القرية.

وأرغمت قوات الإحتلال أصحاب البيوت على هدم أجزاء من بيوتهم على الفور، وانتظار قرار المحكمة العليا للنظر في قضية البناء على أراضي بشكل غير قانوني حسب ادعاء قوات الإحتلال.

يذكر أن قوات الإحتلال هدمت قبل عامين 12 منزلاً وعمارة سكنية في قرية قلنديا البلد بحجة عدم الترخيص، أو البناء على أراضي بشكل غير قانوني، رغم امتلاك أصحابها الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتهم للأراضي.