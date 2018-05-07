نائب عن الغربية: إعادة إنشاء "الخدمات الاجتماعية" بالمنشي بطنطا

حصل عبدالمنعم شهاب نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة طنطا بمحافظة الغربية، على الموافقة على إعادة إنشاء مبنى الوحدة الاجتماعية بمركز المنشي بطنطا.

وقال شهاب، في بيان اليوم، إن مبنى الوحدة الاجتماعية صدر له قرار إزالة لسطح الأرض به، ونقلت المكاتب إلى الدور العلوي ما يصعب على المرضى والمسنين تخليص أوراقهم.

ومن ناحية أخرى، أكد نائب المصريين الأحرار الموافقة على إعادة رصف بداية الطريق الزراعي إلى محطة الماسورة، موضحا أنه بعد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لعدد من القرى أصبح الطريق الرئيسي غير صالح للسير عليه.