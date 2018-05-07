تسجيل الدخول

الوطن

نائب عن الغربية: إعادة إنشاء "الخدمات الاجتماعية" بالمنشي بطنطا

منذ 18 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
نائب عن الغربية: إعادة إنشاء "الخدمات الاجتماعية" بالمنشي بطنطا

عبد المنعم شهاب

حصل عبدالمنعم شهاب نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة طنطا بمحافظة الغربية، على الموافقة على إعادة إنشاء مبنى الوحدة الاجتماعية بمركز المنشي بطنطا.

وقال شهاب، في بيان اليوم، إن مبنى الوحدة الاجتماعية صدر له قرار إزالة لسطح الأرض به، ونقلت المكاتب إلى الدور العلوي ما يصعب على المرضى والمسنين تخليص أوراقهم.

ومن ناحية أخرى، أكد نائب المصريين الأحرار الموافقة على إعادة رصف بداية الطريق الزراعي إلى محطة الماسورة، موضحا أنه بعد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لعدد من القرى أصبح الطريق الرئيسي غير صالح للسير عليه.

أخبار متعلقة

إزالة 1947 حالة إشغال ثابت ومتحرك على الطريق الزراعي في البحيرة

إزالة 1947 حالة إشغال ثابت ومتحرك على الطريق الزراعي في البحيرة
مصرع 4 أشخاص إثر اشتعال النيران بسيارة على الطريق الزراعي في البحيرة

مصرع 4 أشخاص إثر اشتعال النيران بسيارة على الطريق الزراعي في البحيرة
تعطل الحركة بنفق زكي أسفل الطريق الزراعي إثر اصطدام سيارة نقل به

تعطل الحركة بنفق زكي أسفل الطريق الزراعي إثر اصطدام سيارة نقل به
إزالة 13 حالة تعدي على الطريق الزراعي السريع شرق الإسكندرية

إزالة 13 حالة تعدي على الطريق الزراعي السريع شرق الإسكندرية

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين

قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين

برلماني يتقدم بمشروع قانون لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه

برلماني يتقدم بمشروع قانون لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه

"داعش" يتنبى اغتيال أحد مرشحي الانتخابات العراقية

"داعش" يتنبى اغتيال أحد مرشحي الانتخابات العراقية

عثمان الخشت يشارك في فعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم بالصين

عثمان الخشت يشارك في فعاليات منتدى رؤساء جامعات العالم بالصين

غدا.. الكشف عن الخريطة الجديدة لعلاج "أورام القولون"

غدا.. الكشف عن الخريطة الجديدة لعلاج "أورام القولون"

اختيارات الوطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

عاجل