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الوطن

"داعش" يتنبى اغتيال أحد مرشحي الانتخابات العراقية

منذ 10 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"داعش" يتنبى اغتيال أحد مرشحي الانتخابات العراقية

داعش

تبنى تنظيم داعش الإرهابي اغتيال أحد مرشحي الانتخابات العراقية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

ويتنافس 7376 مرشحا، يمثلون 320 حزبا وائتلافا وقائمة، للحصول على 328 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل، والذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

والانتخابات البرلمانية لعام 2018، التي ستجرى في 12 مايو المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب، هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية 2017، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.

 

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