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الوطن

وزير البترول القبرصي: مصر بوابة عبور تصدير الغاز إلى أوروبا

منذ 17 دقيقة
كتب: شادي أحمد
وزير البترول القبرصي: مصر بوابة عبور تصدير الغاز إلى أوروبا

الملا

قال جورج لاكوتريبيس وزير البترول القبرصي، إن علاقة بلاده بمصر جيدة على مستوى جميع الأصعدة، وخاصة قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن وجوده في مصر حاليا بهدف تنمية الغاز القبرصي ونقل الغاز إلى مصر في أقرب وقت ممكن لتكريره قبل تصديره إلى دول أوروبا.

وأضاف الوزير القبرصي، أن العلاقات بين مصر وقبرص بدأت تتطور بشكل كبير، مشيرًا إلى أن لقاءه مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق الملا وزير البترول شهد الاتفاق على نقل الغاز القبرصي إلى مصر، مبينا أن هناك مفاوضات مع المفوضية الأوروبية للموافقة على الاتفاقية الموقعة مع مصر.

وتابع وزير النفط القبرصي: "عرضنا آخر مستجدات المفاوضات التجارية بين الشركات حول نقل الغاز القبرصي إلى مصر، وسيتم نقل الغار إلى دول أوروبا وتصديره عبر مصر"، مؤكدا "زيارتي إلى مصر حاليا تعتبر أهم الزيارات خاصة أننا اتفقنا على التعاون في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده طارق الملا وزير البترول مع نظيره القبرصي عقب المباحثات المشتركة، بحضور كل من السفير القبرصي لدى القاهرة، والمهندس محمد سعفان وكيل وزارة البترول، والمهندس أشرف فرج وكيل وزارة البترول للاستكشاف، والمهندس أسامة البقاى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وأسامة مبارز رئيس المكتب الفني لوزارة البترول.

 

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