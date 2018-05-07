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الوطن

"أوقاف الوادي الجديد" تحدد 47 مسجدا لأداء صلاة التراويح خلال رمضان

منذ 19 دقيقة
كتب: شرف غريب
"أوقاف الوادي الجديد" تحدد 47 مسجدا لأداء صلاة التراويح خلال رمضان

مساجد بالوادي الجديد

قال الكتور محمد بخيت وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة الواي الجديد، إن وزارة الاوقاف وافقت على تخصيص 47 مسجدًا لأداء صلاة التراويح بجزء كامل خلال شهر رمضان.

وأضاف بخيت، في تصريحات له، اليوم، أن صلاة التراويح بـ"جزء كامل" ستكون بواقع 13 مسجدًا بمركزالخارجة، و28 مسجدًا بمركزي الداخلة وبلاط، و3 مساجد بمركز الفرافرة، و3 مساجد بمركز باريس، علاوة على تخصيص 27 مسجدا لأداء صلاة التهجد بواقع 12 مسجدًا في الخارجة، و15 في الداخلة وبلاط.

وأوضح بخيت أنه جري تخصيص 26 مسجدا للإعتكاف بواقع 5 مساجد في الخارجة و16 في الداخلة وبلاط و5 مساجد في الفرافرة، بجانب وضع خطة عمل وتوزيع للأئمة والمحفظين بالمساجد التابعين للأوقاف على مستوى المساجد لأداء الصلوات، علاوة على خطة للدروس الدينية اليومية عقب صلاة العصر، وإقامة الملتقى الفكرى بالتنسيق مع إدارة الوعظ بالوادى الجديد.

وأشار وكيل وزارة الاوقاف بالوادي الجديد، إلى أن الخطة شملت تحديد ساحات صلاة العيد بواقع 8 ساحات بالخارجة، و12 ساحة بالداخلة و5 بالفرافرة وساحة واحدة بمركز باريس.

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