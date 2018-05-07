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الوطن

"أطباء سوهاج": مخاطبة وزير الصحة لرفض مسمى أخصائي العلوم الطبية

منذ 11 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
"أطباء سوهاج": مخاطبة وزير الصحة لرفض مسمى أخصائي العلوم الطبية

أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء

أعلن مجلس نقابة أطباء سوهاج رفضه تغيير لائحة كليات العلوم الصحية والمتداولة بمسمى "العلوم الطبية"، واتخاذه العديد من القرارات تتمثل في: مخاطبة رئيس المجلس الأعلى للجامعات ووزيري التعليم العالي والصحة بالرفض التام لتغيير مسمى كليات العلوم الصحية إلى العلوم الطبية، وكذلك وصف خريجي تلك الكليات بمسمى أخصائي حيث إنه لقب للأطباء فقط والاشتراك في هذا المسمى الوظيفي يحمل معنى التحايل على المرضى.

كما قرر المجلس التواصل مع نواب البرلمان عن محافظة سوهاج لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة لوزير الصحة، إضافة إلى مطالبة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في كليات الطب البشري بأقسامها المختلفة بالامتناع عن المشاركة في أي من الأعمال التعليمية لطلاب كليات العلوم الصحية إلا بعد تغيير اللائحة الطلابية والمسمى الوظيفي، معلنا مساندته للنقابة العامة للاطباء في كل مساعيها للمحافظة على ممارسة مهنة الطب.

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