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الوطن

إيرادات "I Feel Pretty" تصل لـ37 مليون دولار بأسبوعه الثالث

منذ 13 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
إيرادات "I Feel Pretty" تصل لـ37 مليون دولار بأسبوعه الثالث

مشهد من الفيلم

يواصل فيلم الكوميديا "I Feel Pretty" تحقيق إيرادات حيث حقق إجمالي 37.798 مليون دولار، في أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي حول العالم.

وتدور أحداث الفيلم عن رينيه بينيت التي تتعرض لحادثة تؤثر على رأسها خلال قيادتها لدراجتها، تتغير بها اﻷحوال، وتكتسب المزيد من الثقة في النفس على غير العادة، وتتصاعد أسهمها في شركة التجميل التي تعمل لديها، وتجعلها شاعرة بالتقدير من كل ممن حولها.

"I Feel Pretty" بطولة إيمي شومر، ميشيل ويليامز، إميلي راتاجكوفسكي، روري سكوفل، إيدي براينت، بيسي فيليبس، توم هوبر، نعومي كامبل، ولورين هاتون، إخراج مارك سيلفرستاين وأبي كوهن.

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