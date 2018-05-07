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الوطن

أبوحامد: ملاحظات "المركزي للمحاسبات" على الحساب الختامي ترقى إلى جرائم

منذ 32 دقيقة
كتب: محمد يوسف
أبوحامد: ملاحظات "المركزي للمحاسبات" على الحساب الختامي ترقى إلى جرائم

محمد أبو حامد

أكد النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، ضرورة رد الحكومة ووزارة المالية على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التي وردت على الحساب الختامي للعام المالي 2016/ 2017.

وقال أبوحامد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة الحساب الختامي 2016 /2017، إن ملاحظات الجهاز ترقى إلى جرائم ومخالفات يجب إحالتها للنائب العام، بينها إنشاء صناديق خاصة دون إجراءات قانونية، مشيرا إلى أن الملاحظات بها اختلاسات واعتداءات على أملاك الدولة وكل هذا ليس ملاحظات بل جرائم.

وطالب أبوحامد وزارة المالية برصد المسؤولين عن تلك المخالفات وإحالتهم للنائب العام، مشيرا إلى أن الظروف التي تمر بها مصر اقتصاديا توجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات ضد المخالفات خاصة أن الملاحظات لم ترد عليها وزارة المالية وفق تقرير لجنة الخطة والموازنة.

وتساءل أبوحامد أن تغير بعض المؤشرات بالحساب الختامي جاء بعد الإصلاح، فهل تفاجأت الحكومة بالإصلاحات وتغيير سعر الصرف؟.

ورد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، على النائب محمد أبوحامد وبعض النواب، أن الحكومة لم تفاجئ بالإصلاحات ولكن هناك تغيرات تؤدي لتغير الأرقام على مدار العام، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع بعد الصرف، وتساءل: هل لا يوجد انحرافات في الدولة المصرية؟ وأجاب عن نفسه قائلا: "نعم يوجد ولكن يتحسن الأداء يوما بعد يوم وهناك رقابة على جميع أبواب الموازنة والدفع بوجود انحرافات بهذا الشكل في الموازنة مبالغ فيه".

وعلق الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد تجاوز في أي قروض أو سندات خزانة تم طرحها من خلال الدولة، مطالبا النواب بالاطلاع على القانون ومراجعته بطريقة إجمالية.

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