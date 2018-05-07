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الوطن

توقف عرض "البؤساء" على مسرح ميامي 3 أيام بسبب إصابة أحد أبطاله

منذ 35 دقيقة
كتب: الهام زيدان
توقف عرض "البؤساء" على مسرح ميامي 3 أيام بسبب إصابة أحد أبطاله

أفيش "كوميديا البؤساء"

توقف عرض مسرحية "البؤساء" على مسرح ميامي لمدة 3 أيام نظرا لتعرض أحد أبطال العرض لإصابة تلزمه بالراحة عدة أيام، على أن تستأنف المسرحية عروضها الجماهيرية من يوم 10 مايو الجارى.

وقال الفنانة مروة رضوان مخرجة العرض، لـ"الوطن"، إن "البؤساء" تستأنف عروضها لمدة 4 أيام بدءا من الخميس المقبل، على أن تعود المسرحية للعرض مرة أخرى بعد شهر رمضان.

"كوميديا البؤساء" عرض غنائي استعراضي من بطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامي الطمباري، محمد عبده، عمرو كمال بدير، إيهاب الزناتي، محمود خالد، مريم البحراوي، رانيا النجار، محمد حسن رمضان، مايا ماهر، زينا زين، أكرم عمران، يوسف ذكرى، ألحان محمد الصاوي، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمي، استعراضات رشا مجدي، أشعار أحمد حسن رؤوف، مونتاج ومادة فيلمية محمد حجازي، تصوير فوتوغرافية مارتن آدم، تأليف وإخراج مروة رضوان.

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