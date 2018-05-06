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الوطن

لليوم الثاني.. "ماكبث" على مسرح "ثقافة السويس"

منذ 45 دقيقة
كتب: شيماء عادل
لليوم الثاني.. "ماكبث" على مسرح "ثقافة السويس"

العرض المسرحي ماكبث

تستمر فرقة السويس القومية المسرحية في تقديم أولى عروضها المسرحية، لليوم الثاني على التوالي، ولمدة 15 يوما على مسرح قصر ثقافة السويس.

أولى العروض المسرحي "ماكبث" من تأليف ويليام شكسبير، وإخراج مسعد الطنباري، مصمم ومنفذ للديكور محمد زكريا، إعداد موسيقي بهاء الطنباري، كيروجراف باسم القرموط ، مخرج منفذ محمد عارف.

من جانبه، قال المخرج المسرحي الطنباري إن سبب اختيار النص جاء بدافع رغبة الفرقة في التنويع، حيث قدمت الفرقة في الموسم المسرحي المنقضي عرضًا مسرحيًا يميل إلى المحلية.

وأضاف المخرج أن الفرقة بها ممثلين لديهم خبرة كبيرة وقادرين على تقديم ذلك النوع من النصوص المسرحية، حيث إن العرض يتحدث عن الوصول للسلطة بالدم والقتل، وتحول الحاكم لإنسان غير مرغوب فيه، وغير محبوب بسبب اغتصابه للسلطه التي وصل إليها بشكل غير شرعي وديكتاتور.

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