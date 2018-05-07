"داو جونز" يربح 114 نقطة بالمستهل مع مكاسب قطاع الطاقة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب قطاع الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ 2014.

وصعدت "وول ستريت" مع ارتفاع أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوى 70 دولار، كما تخطى "برنت" القياسي حاجز 75 دولار خلال تعاملات اليوم لأول مرة منذ أواخر 2014 ما دفع أسهم قطاع الطاقة إلى الصعود بنحو 0.9%.

وارتفع سهم "آبل" بنحو 1.2% ليواصل الصعود القياسي بعد أن أعلن الملياردير الأمريكي "وارن بافيت" في الأسبوع الماضي شراءه 75 مليون سهم من الشركة خلال الربع الأول.