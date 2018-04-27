أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف مستمرة بشأن إمدادات إيران

انخفضت أسعار النفط، اليوم، لكن خام برنت احتفظ بجزء كبير بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة في ظل مخاوف من احتمال تجديد عقويات على إيران على نحو يقلص الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.4% إلى 74.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 1% يوم الخميس.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 68 دولارا لبرميل، وزاد العقد 0.2% في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بارتفاع 0.5% بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض 0.4% على أساس أسبوعي.