سهم "إير فرانس" يتهاوى 14% بعد استقالة رئيس الشركة

هبط سهم شركة "إير فرانس" بنحو 14% خلال تعاملات اليوم الإثنين مُسجلاً أكبر وتيرة تراجع يومي في 10 سنوات، بعد أن تقدم رئيسها باستقالته بعد رفض العاملين بالشركة مقترح زيادات الأجور.

وكانت محاولات جان مارك جانايلاك المدير التنفيذي للشركة لخفض التكاليف، ومواكبة المنافسة من شركات الطيران، باءت بالفشل، حيث اقترح زيادة رواتب الموظفين بنسبة 7% على مدار 4 سنوات، وهو الأمر الذي رفضه أكثر من 80% من العمال.

وتراجع سهم "إير فرانس" بنحو 9.8% إلى 7.30 يورو، بعد أن انخفض بنسبة 14% عند 6.93 دولار في مستهل التعاملات وهو أقل مستوى منذ أبريل 2017.