غلق 4 أسواق للماشية في بني سويف بسبب ظهور بؤرتين لمرض الجلد العقدي

أغلقت مديرية الطب البيطري ببني سويف بالتعاون مع الوحدات المحلية، اليوم الإثنين، 4 أسواق للماشية بالمحافظة بمراكز الواسطي وناصر وبني سويف، عقب اكتشاف بؤرتين لمرض الجلد العقدي بين الحيوانات.

وسادت حالة من القلق بين عدد كبير من المزارعين الذين يقومون بتربية الماشية في قرى ومدن محافظة بني سويف بسبب ظهور بؤرتين للمرض بكلا من المدرسة الثانوية الزراعية بناصر بني سويف، وقرية أطواب، حيث ارتفعت نسبة الإصابة بهذا المرض بين الأبقار وهي عبارة عن ظهور حبوب والتهابات على جسم الماشية حيث تتعرض حياة الماشية للخطر إذا لم يتم علاجها من المرض وخصوصا الماشية صغيرة السن.

وأغلقت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الوحدات المحلية أسواق الماشية بقرية بلفيا مركز بني سويف وناصر وأشمنت بمركز ناصر وسوق الماشية بقرية قمن العروس بمركز الواسطي.