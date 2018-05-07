برلماني في طلب إحاطة: الحكومة امتنعت عن تنفيذ قرار جمهوري

تقدم النائب تامر الشهاوي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والتنمية المحلية، لامتناعهم عن تنفيذ القرار الجمهوري رقم 1982 لسنة 1969 والخاص بالأحوزة العمرانية وما ترتب عليها من فساد.

وقال "الشهاوى"، إن هناك امتناع عن تنفيذ القرار الجمهورى رقم 1982 لسنة 1969 الخاص بالأحوزة العمرانية، مشيرًا إلى وجود شكاوى للمواطنين بعدد من مناطق الجمهورية بشأن امتناع موظفى وزارة الزراعة وأجهزه الحكم المحلي من منحهم تصاريح بناء وشهادات صلاحية رغم قانونية طلبات المواطنين.

وأكد "الشهاوي" أن هذا الأمر أدى إلى فتح أبواب الفساد على مصراعيه رغم صدور قرار جمهورى ينظم هذا الأمر منذ العام 1969، وترتب على التعنت غير المبرر لتلك الجهات بالتحايل على القرار الجمهورى من عدم قدرة المواطنين الحصول على حقوقهم التى كفلها القانون والدستور، كما أدى هذا التعنت والتقاعس إلى تربح البعض من ضعاف النفوس وهو ما ثبت الفتره الأخيرة من ضبط عدد من القضايا بمعرفة هيئة الرقابة الادارية وأجهزه وزارة الداخلية لعدد من المسئولين بتهم الرشوه والفساد واستغلال النفوذ.