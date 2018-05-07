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الوطن

محافظ سوهاج يشهد مراسم الصلح بين أبناء عمومة من عائلة "عرقان" بجرجا

منذ 19 دقيقة
كتب: خالد الغويط
محافظ سوهاج يشهد مراسم الصلح بين أبناء عمومة من عائلة "عرقان" بجرجا

الصلح بين أبناء عمومة من عائلة "عرقان" بجرجا

شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، مراسم جلسة الصلح التي تمت اليوم بين أبناء العمومة من عائلة "عرقان" بقرية القرعان بمركز جرجا.

حضر مراسم الصلح العميد منتصر عبدالنعيم، مدير فرع الأمن العام واللواء أشرف نصحي، مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب والشيح محمد زكي، الأمين العام للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ولفيف من عمد ومشايخ واهالى مركز جرجا.

وتوجه المحافظ بالشكر للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح، مؤكدا على أهمية توريث المحبة والتسامح للأجيال القادمة ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل أفضل لأبناءنا.

وأعلن عبدالمنعم، عن مجموعة من الخدمات المقدمة لأهالي القرية كهدية للعائلتين على إتمام الصلح، منها التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الانتهاء من أعمال توصيل خدمة الصرف الصحي للقرية، وإزالة جميع المعوقات لإتمام المشروع الذي بلغت نسبة التنفيذ به 55% كما وافق المحافظ على طلب الأهالي بتغيير خط المياه بالقرية وربطه بمحطة مياه جرجا وإدراج المشروع ضمن خطة العام القادم 2018/2019.

يذكر أن الخصومة تعود إلى عامين حين تسبب شجار بين أبناء العمومة بالعائلة في مقتل أحد أفراد العائلة، وقد نجحت مساعي رجال الأمن ولجنة المصالحات بالمحافظة في إنهاء تلك الخصومة واتفق الطرفان خلال جلسة الصلح على التنازل عن القضايا المتداولة بينهم ونبذ الخلافات والقسم على كتاب الله أن يكون صلحا جديا وناهيا للنزاع القائم بينهما وسط فرحة عارمة عمت جميع الحضور.

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