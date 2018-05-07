ضبط 250 طربة حشيش بحوزة 3 متهمين في مطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع أمن مطروح، من القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 250 طربة حشيش، وسلاح ناري، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها قيام 3 عاطلين، أحدهم محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وأعدت الإدارة أكمنة لضبطهم، وأُلقي القبض عليهم أثناء استقلالهم 3 سيارات "2 ملاكى، 1 نقل"، وبحوزتهم طبنجة و53 طلقة نارية لذات العيار، و 250 طربة لمخدرالحشيش وزنت 25 كيلو، ومبلغ مالى.