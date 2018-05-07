تسجيل الدخول

الوطن

الأربعاء.. مناقشة ديوان "عشق الدراويش" لـ"صلاح هاشم" بنادي الصحفيين

منذ 24 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
الأربعاء.. مناقشة ديوان "عشق الدراويش" لـ"صلاح هاشم" بنادي الصحفيين

ديوان عشق الدراويش

يناقش الصالون الثقافي لنادي الصحفيين النهري، ديوان عشق الدراويش للكاتب والخبير التنموي الدكتور صلاح هاشم، وذلك يوم الأربعاء المقبل السابعة مساء بشارع البحر الأعظم.

ويشارك في قراءة الديوان الدكتور عوض غباري أستاذ النقد كلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور عادل عوض أستاذ النقد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، والدكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون، والإذاعية نهى الروميسي.

ويدير اللقاء نائب رئيس تحرير المساء الكاتب والشاعر حزين عمر، والإذاعية سارة عبدالباري.

ويعد عشق الدراويش هو الديوان الثالث للدكتور صلاح هاشم حيث صدر له ديوانان من قبل الأول بعنوان غراميات صعيدي في عام 1998، والثاني بعنوان وطن فى بحر من الدم عام 2000، كما صدر له اكثر من 13 مؤلف أهمهم العدالة والمجتمع المدني، والتنمية والجريمة الممولة، والعدالة والحق في التنمية، وثورات الجياع، والحماية الاجتماعية للفقراء، وآخرهم الفقراء الجدد الصادر عن هيئة قصور الثقافة في يونيو 2017م.

أخبار متعلقة

وزير التخطيط تعتمد 81 مليون جنيه لـ"أكاديمية الفنون والفن التشكيلي"

وزير التخطيط تعتمد 81 مليون جنيه لـ"أكاديمية الفنون والفن التشكيلي"

ماذا لو صرفنا ميزانية الأزهر على أكاديمية الفنون؟
"مصر في عيون الشباب".. محاضرة في أكاديمية الفنون غدا

"مصر في عيون الشباب".. محاضرة في أكاديمية الفنون غدا
أكاديمية الفنون تحتفل باليوم العالمي للتراث.. الأربعاء

أكاديمية الفنون تحتفل باليوم العالمي للتراث.. الأربعاء

التعليقات

الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة»

أحدث الأخبار

الأمن العام يعيد 3 سيارات مسروقة خلال حملات في 24 ساعة

الأمن العام يعيد 3 سيارات مسروقة خلال حملات في 24 ساعة

طلب إحاطة بسبب عدم تفعيل منظومة الجمع السكني للقمامة بالجيزة

طلب إحاطة بسبب عدم تفعيل منظومة الجمع السكني للقمامة بالجيزة

بالصور| عائلة محيي الدين بكفر شكر تتلقى العزاء في مؤسس حزب التجمع

بالصور| عائلة محيي الدين بكفر شكر تتلقى العزاء في مؤسس حزب التجمع

مرتضى منصور: "المفروض أعمل عمرة كل 24 ساعة عشان أكفر ذنوبي"

مرتضى منصور: "المفروض أعمل عمرة كل 24 ساعة عشان أكفر ذنوبي"

أبو شقة: قانون المحليات الحالي سبب ما يعانيه المصريين من مشكلات

أبو شقة: قانون المحليات الحالي سبب ما يعانيه المصريين من مشكلات

اختيارات الوطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

عاجل