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الوطن

الأمن العام: نفذنا 70 ألف حكم قضائي خلال يوم واحد

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد بركات
الأمن العام: نفذنا 70 ألف حكم قضائي خلال يوم واحد

اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية

نفذ قطاع الأمن العام 70 ألف حكم قضائي متنوع، خلال حملة أمنية استمرت على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بملاحقة الهاربين من أحكام قضائية وتقديمهم للعدالة. 

ونفذت الحملة التى شارك فيها قطاع الأمن المركزي، 308 أحكام جنائية، و20 ألف حكم حبس جزئي، و3468 حكم حبس مُستأنف، و38 ألف حكم غرامة، و 8 الآف حكم مخالفة.

وتحرر محضر بكل واقعة على حدة، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات مع المحكوم عليهم المضبوطين.

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