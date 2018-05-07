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الوطن

نائب مدير صندوق النقد: الاقتصاد المصري كان قريبا من نقطة الخطر

منذ 41 دقيقة
كتب: محمود البدوي
نائب مدير صندوق النقد: الاقتصاد المصري كان قريبا من نقطة الخطر

ديفيد ليبتون

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري كان قريبًا من نقطة الخطر، ولكن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كثيرة من أجل إبعاده عن تلك المنطقة، مؤكدًا أن ذلك يمثل إنجازًا كبيرا.

وأضاف "ليبتون"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "أون إي"، أنه يلمس النجاح الذي تحقق في الاقتصاد المصري، حيث إن العمل في الوقت الحالي أصبحت تعود لمكانها الطبيعي، والسياحة بدأت في الازدهار، وهناك خطوات جديدة جدًا في المستوى المالي للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن "الاقتصاد المصري يتعافى".

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