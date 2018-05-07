9 معلومات عن "درنة".. المدينة التي تنازع عليها "داعش" و"القاعدة"

أعلن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، بدء عملية عسكرية لتحرير مدينة "درنة" الخاضعة لسيطرة تنظيمات إرهابية، وهي معركة ذات أهمية بالنسبة لليبيا وكذلك بعض دول الجوار ومن بينها مصر.

"الوطن" ترصد 9 معلومات عن المدينة الساحلية:

1- تخضع مدينة "درنة" الواقعة على الساحل الليبي لسيطرة تنظيمات إرهابية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

2- تبعد أكثر من ألف كيلومتر شرق العاصمة الليبية "طرابلس".

3- تخضع درنة لسيطرة ما يسمى بمجلس شورى المجاهدين، وهو ائتلاف يضم ميليشيات إرهابية تتبع تنظيم القاعدة معظمها.

4- سقطت "درنة" عام 2014 تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

5- دخل مجلس شورى المجاهدين في معارك مع "داعش" وطرده من "درنة" في يوليو 2015 بعد معارك دامية.

6- لم يبق في شرق ليبيا إلا المدينة التي تخرج عن سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي.

7- يحاصر الجيش الليبي المدينة منذ عدة أشهر وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية.

8- يسكنها 150 ألف نسمة وتعتبر معقلا تاريخيا للمتطرفين في شرق ليبيا.

9- أكدت عدة تقارير أمنية ليبية اختباء عناصر إرهابية مصرية فيها.