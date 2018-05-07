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الوطن

رئيس "تعليم البرلمان": عناصر الضعف تفوق القوة بالنظام الجديد

منذ 11 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
رئيس "تعليم البرلمان": عناصر الضعف تفوق القوة بالنظام الجديد

جمال شيحة

شدد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، على ضرورة دراسة عناصر القوة والضعف بنظام التعليم الجديد.

وأضاف "شيحة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يرى أن عناصر الضعف والمخاطر تفوق عناصر القوة في النظام المطروح من وزارة التربية والتعليم.

وعلل "شيحة" رأيه قائلًا: "المعلم هو العامل الأساسي لنجاح النظام الجديد، ولكن المعلمين معنوياتهم منخفضة للغاية، بالإضافة إلى أن غالبية المعلمين يروا أن التدريب الذي تلقوه كان ورقيًا فقط وغير مُجدٍ".

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