مباحثات أممية روسية حول الأزمة الليبية

التقى المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامه مع سفير روسيا إلى ليبيا إيفان مولوتكوف، لإجراء مباحثات حول الأزمة الليبية، وفق ما نقل موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر" أن سلامة قدم للدبلوماسي الروسي إحاطة حول مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وكان سلامة قدم في سبتمبر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تقضي بفتح بتشكيل لجنة صياغة لوضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي ثم فتح الباب أمام من تم استبعادهم أو ابعدوا أنفسهم من العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يضم الجميع لتحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية.

وتتضمن المبادرة قيام البرلمان وهيئة الدستور بعرض الدستور للاستفتاء بالإضافة إلى عقد حوار مع الجماعات المسلحة لدمجها وتقديم مبادرة لتوحيد الجيش الوطني واستمرار جهود المصالحة واتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص النازحين على ان في غضون سنة الاستفتاء على الدستور وإصداره وانتخاب رئيس وبرلمان.