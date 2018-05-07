محافظ البنك المركزي: لجأنا لـ"النقد" لأن الحكومة لم تستطع شراء أدوية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولي، حيث كان البنك المركزي يسعى يوميًا لتدبير عملة من أجل إنعاش الاقتصاد المصري سواء للقطاع الخاص أو أفراد القطاع الحكومي أو تمويل المشروعات.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصر قبل اللجوء لصندوق النقد الدولي كانت تعاني من أزمة في الموازنة، حتى وصل الحال إلى عدم توافر أموال من أجل شراء أدوية، أو تسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

وأشار إلى أن اللجوء للصندوق كان ضرورة حيث إنه كانت هناك أزمة في الاستثمارات داخل مصر، موضحًا أن الدولة كانت غير قادرة على تسديد أموالًا للمقاولين الأجانب الذين قاموا بإنشاء مشروعات داخل مصر.