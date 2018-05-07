تسجيل الدخول

الوطن

محافظ البنك المركزي: لجأنا لـ"النقد" لأن الحكومة لم تستطع شراء أدوية

منذ 26 دقيقة
كتب: محمود البدوي
محافظ البنك المركزي: لجأنا لـ"النقد" لأن الحكومة لم تستطع شراء أدوية

طارق عامر

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولي، حيث كان البنك المركزي يسعى يوميًا لتدبير عملة من أجل إنعاش الاقتصاد المصري سواء للقطاع الخاص أو أفراد القطاع الحكومي أو تمويل المشروعات.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصر قبل اللجوء لصندوق النقد الدولي كانت تعاني من أزمة في الموازنة، حتى وصل الحال إلى عدم توافر أموال من أجل شراء أدوية، أو تسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

وأشار إلى أن اللجوء للصندوق كان ضرورة حيث إنه كانت هناك أزمة في الاستثمارات داخل مصر، موضحًا أن الدولة كانت غير قادرة على تسديد أموالًا للمقاولين الأجانب الذين قاموا بإنشاء مشروعات داخل مصر.

أخبار متعلقة

طارق عامر: الكويت وافقت على تجديد ودائع على مصر بقيمة 4 مليارات دولار

طارق عامر: الكويت وافقت على تجديد ودائع على مصر بقيمة 4 مليارات دولار
مصدر: «الأهرام» تختار طارق عامر أفضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي

مصدر: «الأهرام» تختار طارق عامر أفضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
بالصور| طارق عامر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: نزلنا ندافع عن بلدنا

بالصور| طارق عامر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: نزلنا ندافع عن بلدنا
طارق عامر: ندرس إطلاق صندوق برأسمال مليار جنيه لدعم الاختراعات

طارق عامر: ندرس إطلاق صندوق برأسمال مليار جنيه لدعم الاختراعات
طارق عامر: 100 مليار دولار دخلت البنوك منذ تحرير سعر الصرف

طارق عامر: 100 مليار دولار دخلت البنوك منذ تحرير سعر الصرف

التعليقات

الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة»

أحدث الأخبار

بيطريون: "الجلد العقدي" يفتك بالماشية ولا علاج له

بيطريون: "الجلد العقدي" يفتك بالماشية ولا علاج له

طارق عامر عن اللجوء لصندوق النقد:" كنا هنجيب منين مليار دولا للوقود"

طارق عامر عن اللجوء لصندوق النقد:" كنا هنجيب منين مليار دولا للوقود"

ابن خال "قتيل الرحاب": "مكنتش متخيل ده يحصل.. أقسم بالله أنا مذهول"

ابن خال "قتيل الرحاب": "مكنتش متخيل ده يحصل.. أقسم بالله أنا مذهول"

جمال شيحة: 300 نائب طالبوا بزيادة ميزانية التعليم بمقدار 62 مليار جنيه

جمال شيحة: 300 نائب طالبوا بزيادة ميزانية التعليم بمقدار 62 مليار جنيه

الرئيس التنفيذي لـ"57357": أعدنا الأطباء المهاجرين لمصر مرة أخرى

الرئيس التنفيذي لـ"57357": أعدنا الأطباء المهاجرين لمصر مرة أخرى

اختيارات الوطن

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

الأكثر قراءة

عاجل