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الوطن

"التموين": احتياطي السلع الأساسية يكفي 4 أشهر

منذ 15 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين": احتياطي السلع الأساسية يكفي 4 أشهر

محمد سويد مستشار وزير التموين

قال محمد سويد مستشار وزير التموين، إن استهلاك المواطنين في شهر رمضان يزيد بنسبة 30%، ما يستدعي زيادة المعروض من السلع وتوفير أكثر من الاحتياجات بنسبة 150%.

وأضاف سويد لـ"الوطن" أن الوزارة تستهدف زيادة المعروض من السلع بأسعار جيدة لكبح جماح المغالاة وضبط السوق، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بالرقابة على الأسواق، فضلًا عن الاحتياطات من السلع الأساسية بما يكفي 3 إلى 4 أشهر.

وتابع: "الشركات المصنعة تكون على معرفة بأن هناك احتياطي يكفي 4 أشهر، وبذلك لا يحاول أي منهم حجب أي سلعة"، مضيفًا أن هناك 6 آلاف منفذ بيع رسمي ثابت موزعين على مستوى الجمهورية.

 

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