وزير المالية: صندوق النقد الدولي لا يضغط على الحكومة

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هناك قيادة واضحة جدًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ذهبت به الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة تُخضع السياسة للاقتصاد، وليس العكس.

وأضاف الجارحي، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الصندوق لا يضغط على الحكومة، ولكن الحكومة هي من ذهبت له وواجهته بمشاكل الاقتصاد المصري، من أجل وضع حلول للتخلص منها.

وأشار إلى أن هناك شبكات حماية اجتماعية لتخفيض الضغوط الناتجة من الإصلاح الاقتصادي على المواطنين.