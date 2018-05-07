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الوطن

عكاشة يعتزم تقديم بلاغ ضد طاهر أبوزيد بتهمة تشويه صورته مستغلا سلطاته

أمس PM 11:38
كتب: الوطن
عكاشة يعتزم تقديم بلاغ ضد طاهر أبوزيد بتهمة تشويه صورته مستغلا سلطاته

توفيق عكاشة

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المصرية للإعلاميين الشبان، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب المستشار نبيل صادق، ضد النائب طاهر أبو زيد.

وقال عكاشة، في تصريحات صحفية، إنه سيوجه اتهامات لطاهر أبوزيد يتهمه فيها "بتشويه صورته مستغلا نفوذه وسلطاته، كونه عضو مجلس نواب ووزير سابق"، مشيرا إلى "أنه يحاول تطويع الاتهامات لصالحه في الانتخابات التي تشهدها الجمعية".

وأضاف عكاشة، أن هدف الحملة التي يشنها أبوزيد "تشويه صورته من خلال الشائعات والأكاذيب".

وتابع عكاشة إن "النائب طاهر أبو زيد تقدم منذ عشر سنوات لحجز وحدتين وسدد مبلغ 140 ألف جنيه فقط، وأدى تقاعسه وآخرين لأكثر من عشرة سنوات لقيام مجلس إدارة الجمعية التعاونية المصرية للإعلاميين الشبان باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لتأخرهم فى تمويل المشروع وفقا للشروط واللوائح مما يؤدى لتعطيل إتمام المشروع".

واستكمل أنه "بالفعل تم إخطارهم بالحضور لاستلام مبالغهم بطلبات موصى عليها بعلم الوصول ولم يحضر طاهر أبو زيد".

وقال إن "أبوزيد حاول خلال الأيام الماضية مرارا وتكرارا الاتصال به من أجل مساومته على الحصول على فيلا ليست من حقه، إلا أن عكاشة رفض مما جعله يتجه إلى استخدام نوع آخر من أنواع الابتزاز من خلال ما نشر بهتانا وزورا".

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