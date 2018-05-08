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الوطن

برلماني: الدولة تسعى لتخفيض الدعم بنسبة 25% في العام المقبل

منذ 42 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
برلماني: الدولة تسعى لتخفيض الدعم بنسبة 25% في العام المقبل

محمد بدراوي

قال محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تحاول تخفيف الدعم تدريجيا في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت 120 مليون جنيه دعما خلال العام الحالي، وتسعى لإنفاق 90 مليونا فقط في العام المقبل، أي تخفيض الدعم بنسبة 25%.

وأضاف بدراوي، خلال استضافته في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن الدولة تواجه مجموعة من العقبات في الموازنة الجديدة، وهي ارتفاع سعر كل من "برميل البترول، والدولار" عن العام الماضي، وبالتالي فإن النفقات هذا العام زادت.

وتابع أن أسطوانة الغاز تُكلِّف الدولة 120 جنيها، وتُباع للمواطن في حدود 35 أو 40 جنيها، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لإدخال الغاز الطبيعي لأكبر لأكثر من مليون ونصف بيت جديد، للحد من استخدام الأسطوانات.

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