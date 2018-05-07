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الوطن

محافظ البنك المركزي: "لولا تحرير سعر الصرف كانت الأسعار هتبقى أسوأ"

منذ 43 دقيقة
كتب: محمود البدوي
محافظ البنك المركزي: "لولا تحرير سعر الصرف كانت الأسعار هتبقى أسوأ"

طارق عامر

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه لولا تحرير سعر الصرف والسير في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كانت الأسعار ستزداد سوءً، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية حصل على ثقة كبير من كل دول العالم.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج " كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن هدف الحكومة الحالية هو الحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل بإسلوب علمي، وأخذت راي الألمان والفرنسيين وكذلك الدول العربية ومؤسسات كبرى والبنوك قبل تحرير سعر الصرف.

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