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الوطن

طارق عامر: تحرير سعر الصرف أوقف فيضان الواردات ونشط الصناعة المحلية

اليوم AM 12:50
كتب: محمود البدوي
طارق عامر: تحرير سعر الصرف أوقف فيضان الواردات ونشط الصناعة المحلية

طارق عامر

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الحكومة كانت موافقة بشدة على إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكانت متمسكة به بدرجة كبيرة ورفضت تأجيله، موضحًا أن تحرير سعر الصرف حمى الصناعة المحلية في مصر من التدهور بعد غلقه فيضان الواردات.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب: "الدولار في مصر كان رخيص زمان، والجنيه كان أقوى من اليورو، فكانت مصر بتشغل مواطنين في الخارج وندفع فلوس عشان نستورد المنتجات من الخارج، دلوقتي كان لازم نحمي الصناعة المحلية بتحرير سعر الصرف".

وأشار إلى أن التجار وجدوا تكاليف الاستيراد ارتفعت أسعارها خاصة بعد وصول سعر الدولار لـ 17 جنيه بدلًا من 8 جنيهات فقط، مما أدى إلى وقف فيضان الواردات والاعتماد بشكل كبير على الصناعة المصرية، موضحًا أن الصين في عز قوتها ترفض حتى الآن تقوية عملتها.

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